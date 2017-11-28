В Клетском районе предприниматель похитил для забора 120 опор линий связи
Сегодня, 16:35ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: amic.ru
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В Клетском районе сотрудники полиции раскрыли кражу опор воздушных линий связей. Как оказалось, они понадобились в хозяйстве 56-летнему местному индивидуальному предпринимателю.
Всего с апреля по ноябрь этого года было похищено 120 деревянных столбов различного диаметра. Об этом 13 ноября в полицию заявил заместитель директора районного линейно-технического цеха предприятия связи.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, накануне подозреваемого разыскал участковый уполномоченный полиции. Тот признал свою вину. Большую часть опор он использовал для строительства забора, остальное пустил на отопление своего дома.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ. Мужчине грозит провести за решеткой до двух лет.
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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