В Калаче-на-Дону фура снесла автобусную остановку и задавила женщину

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, водитель Volvo ехал в направлении улицы Чекмарева. При повороте налево он не справился с управлением, и фуру занесло на остановочный пункт.

Примерно в три часа дня напротив дома №2 по улице Ленина фура наехала на остановку, где ожидала автобуса 42-летняя женщина.

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