В Калаче-на-Дону фура снесла автобусную остановку и задавила женщину
Сегодня, 10:37ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В понедельник в городе Калач-на-Дону 39-летний водитель большегруза Volvo стал виновником смертельного ДТП.
Примерно в три часа дня напротив дома №2 по улице Ленина фура наехала на остановку, где ожидала автобуса 42-летняя женщина.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, водитель Volvo ехал в направлении улицы Чекмарева. При повороте налево он не справился с управлением, и фуру занесло на остановочный пункт.
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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф
В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.
По данному факту следователи отдела полиции Калачевского района возбудили уголовное дело.
Водитель задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.
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