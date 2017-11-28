В Дзержинском районе во время облавы в бане-сауне задержали 5 проституток

В Дзержинском районе сотрудники полиции пресекли деятельность притона для занятия проституцией, который был организован на территории бани-сауны, расположенной на одной из улиц частного сектора.

Местные жители подозревали, что здесь оказываются сексуальные услуги. Именно по обращениям граждан и была проведена здесь проверка, которая подтвердила их догадки.

По сообщению пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по подозрению в организации занятия проституцией оперативники задержали пятерых мужчин в возрасте от 26 лет до 61 года. Также здесь находилось пять жриц любви в возрасте от 27 до 38 лет. Одни из них – гражданка Нигерии, обучающаяся в одном из волгоградских вузов.

Подозреваемые-мужчины сознались в содеянном. Каждый из них выполнял свои функции: один предоставлял помещение сауны, другой – привозил проституток, остальные занимались приглашением клиентов.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.241 УК РФ – «Организация занятия проституцией».