Под Волгоградом в астраханском автобусе обнаружили 14,5 кг черной икры

В Городищенском районе сотрудники ДПС в ходе проверки рейсового автобуса, который следовал по маршруту «Астрахань – Москва», обнаружили 29 пластиковых банок с черной икрой.

Пол-литровые пластиковые емкости, упакованные в коробку, находились в багажном отделении автобуса. Всего было изъято инспекторами более 14,5 кг икры рыб осетровых пород.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 40-летний водитель автобуса не смог представить какие-либо документы на этот груз и объяснить, откуда он взялся. Владельца икры среди пассажиров не оказалось.