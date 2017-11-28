Под Волгоградом в астраханском автобусе обнаружили 14,5 кг черной икры
Сегодня, 10:07ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В Городищенском районе сотрудники ДПС в ходе проверки рейсового автобуса, который следовал по маршруту «Астрахань – Москва», обнаружили 29 пластиковых банок с черной икрой.
Пол-литровые пластиковые емкости, упакованные в коробку, находились в багажном отделении автобуса. Всего было изъято инспекторами более 14,5 кг икры рыб осетровых пород.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 40-летний водитель автобуса не смог представить какие-либо документы на этот груз и объяснить, откуда он взялся. Владельца икры среди пассажиров не оказалось.
Изъятую продукцию полицейские направили на исследование. По его результатам будет принято процессуальное решение.
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