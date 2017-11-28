Котовские мошенницы вернут психоневрологическому интернату 4,7 млн рублей

Прокуратура Котовского района через суд добилась взыскания многомиллионного ущерба, нанесенного местному психоневрологическому интернату его бывшими бухгалтерами – Ириной Бобковой и Натальей Рубан.

Ранее женщины были осуждены райсудом за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч.4 ст.159 УК РФ). Бывший главный бухгалтер ГБССУ СО ГПВИ «Котовский психоневрологический интернат» Ирина Бобкова была отправлена на 5 лет в колонию общего режима, а ее сообщница приговорена к 3 годам 8 месяцам условно с испытательным сроком на 3 года.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, бывшие сотрудницы учреждения переводили деньги интерната на лицевые счета «лженаследников» умерших пациентов. Для этого они подыскивали граждан, от имени которых визировали у руководства заявления на выплату денег, оставшихся после смерти получателей социальных услуг.

В период с июня 2013-го по апрель 2014года злоумышленницам удалось через подставных лиц обналичить свыше 7 млн рублей.

В период 2016-2017 гг. «Котовский психоневрологический интернат» и ТУ Росимущества в Волгоградской области взыскали через суд с Бобковой и Рубан более 2,4 млн рублей.

Согласно проверки, проведенной районной прокуратурой, еще не возмещен ущерб на сумму в размере более 4,7 млн рублей. В настоящее время поданное в суд исковое заявление, уже удовлетворено.