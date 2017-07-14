Волжанка, делавшая «закладки» в старой части города, может сесть на 20 лет

В Волжском полицейские задержали 33-летнюю местную жительницу, которая подозревается в сбыте крупной партии синтетических наркотических средств.

Ранее несудимая безработная женщина делала «закладки» с зельем в подъездах жилых домов на улице Карла Маркса в старой части города, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Волжскому.

Обнаружив тайники, оперативники отправили их содержимое на экспертизу. В свертках оказалась смесь, содержащая производное N-метилэфедрона.

Против волжанки возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Максимальным наказанием по этой статье может стать лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.