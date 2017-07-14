Волгоградского браконьера оштрафовали на 180 тысяч за убийство сайгаков

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета экологии и природных ресурсов, застреленных животных инспекторы обнаружили в машине браконьера. Поскольку сайгак занесён в Красную книгу как находящийся в критическом состоянии вид, в отношении охотника был составлен административный протокол. Нарушителя закона оштрафовали на 180 тысяч рублей.
Кроме того, сайгак относится к особо ценным животным, поэтому за его несанкционированную добычу предусмотрена уголовная ответственность. Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила в действиях браконьера состав преступления и направила дело в районный отдел полиции.
Теперь охотника ждёт суд. Ему может грозить ответственность в виде лишения свободы на срок до трёх лет и штрафа на сумму до миллиона рублей.