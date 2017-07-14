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Волгоградского браконьера оштрафовали на 180 тысяч за убийство сайгаков
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
Saiga antelope
Волгоградского браконьера оштрафовали на 180 тысяч за убийство сайгаков
Сегодня, 12:39ПроисшествияНикита ДробныФото: пресс-служба комитета экологии и природных ресурсов Волгоградской области
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