Волгоградка за взятку в 12 тысяч рублей пыталась избавиться от алиментов

В Кировском районе Волгограда следователи возбудили уголовное дело против 54-летней местной жительницы, которая дала взятку судебному приставу за прекращение исполнительных действий.

Женщина на сегодняшний день задолжала по алиментам своей несовершеннолетней дочери, которая воспитывается в школе-интернате, уже более 280 тысяч рублей. Вместо того, чтобы оплатить долг, волгоградка решила просто подкупить пристава за 12 тысяч рублей, чтобы госслужащий вынес постановление о прекращении исполнительных действий.

Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, при передаче денег женщина была задержана сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции территориального органа МВД, а также службы собственной безопасности регионального управления ФССП России.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Свою вину в содеянном волгоградка уже полностью признала. Расследование уголовного дела продолжается.