Волгоградка за взятку в 12 тысяч рублей пыталась избавиться от алиментов

Женщина на сегодняшний день задолжала по алиментам своей несовершеннолетней дочери, которая воспитывается в школе-интернате, уже более 280 тысяч рублей. Вместо того, чтобы оплатить долг, волгоградка решила просто подкупить пристава за 12 тысяч рублей, чтобы госслужащий вынес постановление о прекращении исполнительных действий.
Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, при передаче денег женщина была задержана сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции территориального органа МВД, а также службы собственной безопасности регионального управления ФССП России.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Свою вину в содеянном волгоградка уже полностью признала. Расследование уголовного дела продолжается.
Кстати, подозреваемая во второй раз пыталась путем подкупа избавиться от алиментов. В марте прошлого года она уже пыталась дать взятку старшему судебному приставу этого же отдела. Тогда за это преступление ее приговорили к исправительным работам.