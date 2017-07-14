В Волжском полицейские нашли наркотик у несовершеннолетнего пассажира такси

В Волжском сотрудники ГИБДД задержали 17-летнего юношу с синтетическим наркотиком.

В ходе несения службы инспекторы ДПС остановили автомобиль с символикой такси на территории садоводческого общества. Подозрение у полицейских вызвал пассажир, который заметно нервничал.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе личного досмотра у 17-летнего волжанина был обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что изъятым является N-метилэфедрон весом около 2 граммов.