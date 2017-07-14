В Волжском полицейские нашли наркотик у несовершеннолетнего пассажира такси
Сегодня, 12:42ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В Волжском сотрудники ГИБДД задержали 17-летнего юношу с синтетическим наркотиком.
В ходе несения службы инспекторы ДПС остановили автомобиль с символикой такси на территории садоводческого общества. Подозрение у полицейских вызвал пассажир, который заметно нервничал.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе личного досмотра у 17-летнего волжанина был обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что изъятым является N-метилэфедрон весом около 2 граммов.
Подозреваемый в незаконном обороте наркотиков был доставлен в отдел полиции. На юношу, кстати, уже состоящего на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, теперь завели уголовное дело.
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