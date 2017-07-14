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В Волжском на пункте весового контроля оштрафовали более 140 водителей фур
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В Волжском на пункте весового контроля оштрафовали более 140 водителей фур
Сегодня, 17:40ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Управление МВД России по городу Волжскому/ волжск.34.мвд.рф
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