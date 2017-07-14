В Волжском на пункте весового контроля оштрафовали более 140 водителей фур

С начала июля этого года при несении службы по обеспечению безопасности дорожного движения на пункте весового контроля, установленном на плотине ГЭС, сотрудники ГИБДД города Волжского привлекли к административной ответственности 143 водителей большегрузов.

За нарушение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых автомобилей, 47 водителей заплатят по 500 рублей штрафа, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Волжскому.

Еще 90 водителей фур нарушили правила движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средств. За это им грозит штраф до 5 тысяч рублей.

В шести случаях был зарегистрирован солидный перегруз на тяжеловесных машинах. За нарушения возбуждены административные дела не только на водителей фур, но и в отношении юридических лиц. Для них предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей.