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В Волжском на дороге в промзоне полностью сгорел «КамАЗ»
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В Волжском на дороге в промзоне полностью сгорел «КамАЗ»
Сегодня, 09:42ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: vk.com/jest_vlz
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