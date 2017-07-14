В Волжском на дороге в промзоне полностью сгорел «КамАЗ»

В минувший четверг в Волжском в промзоне посреди дороги загорелся «КамАЗ», вывозивший бытовой мусор.

Пожар произошел в пятом часу вечера на улице 7-я Автодорога. Грузовик, превратившийся в факел, вызвал серьезную пробку на улице Александрова в новой части города.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, «КамАЗ-5856» 2003 года выпуска горел по всей площади. На ликвидацию пожара были вызваны расчеты 32-й пожарно-спасательной части.

Волжские сотрудники МЧС смогли потушить огонь в машине за 20 минут.