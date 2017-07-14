В Волгограде общество «Мясокур» продавало мясную продукцию без документов

В Волгограде государственные инспекторы Россельхознадзора выявили нарушения требований ветеринарного законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Мясокур».

В ходе контрольно-надзорных мероприятий сотрудники отдела ветконтроля и надзора обнаружили в морозильной витрине фарш «Городской» (свино-говяжий) без ветеринарных сопроводительных документов. Мясная продукция весом 4,8 кг хранилась с целью дальнейшей реализации, рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Управление предупреждает, что животноводческая продукция, реализуемая без ветеринарных сопроводительных документов, может быть небезопасна. Нет гарантии, что она не содержит возбудителей заболеваний, запрещенных веществ. Такое мясо может нанести вред здоровью и жизни потребителей.

По результатам проверки инспекторы Россельхознадзора привлекли к административной ответственности как юридическое, так и ответственное должностное лицо.