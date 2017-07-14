В Волгограде директор стройфирмы полгода не платил зарплату своему инженеру

Следователи Ворошиловского района Волгограда возбудили уголовное дело против 29-летнего директора коммерческой организации, который полгода не платил зарплату своей подчиненной.

Как установили следователи, уже с апреля 2016 года подозреваемый в течение пяти месяцев на доплачивал за работу инженеру своей фирмы, специализирующейся на строительстве многоквартирных жилых домов. А начиная с ноября прошлого года и до апреля текущего он и вовсе перестал платить сотруднице. Общая сумма задолженности перед ней составила почти 250 тысяч рублей, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Она отметила, что финансовая возможность расплатиться с подчиненной у директора фирмы была – на счету его организации имелись средства в сумме более 40 миллионов рублей.

Сейчас одновременно с установлением всех обстоятельств совершенного преступления принимаются меры по скорейшему погашению задолженности перед работником.