В Волгограде 22-летнего телефонного мошенника лишили свободы на 4,5 года

В Волгограде Советский районный суд вынес приговор 22-летниему Денису Мохову, который признан виновным в телефонном мошенничестве.

Установлено 7 эпизодов мошенничества. Осенью 2016 года Мохов вступил в сговор с неустановленным лицом, чтобы получать деньги путем обмана граждан. Новый знакомый звонил на произвольные номера телефонов. Затем, выдавая себя за родственников либо сотрудников правоохранительных органов, сообщал ложную информацию о якобы совершенном преступлении и предлагал за определенную плату урегулировать вопрос. За деньгами к гражданам приезжал Мохов. Полученные суммы сообщники делили между собой.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева, с сентября 2016-го по январь 2017 года Мохов со своим знакомым похитили денежные средства на общую сумму более 700 тысяч рублей.

При передаче 450 тысяч рублей от восьмого потерпевшего Мохов был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Предварительное расследование проводилось СУ УМВД России по г.Волгограду. Вину в совершенных преступлениях подсудимый признал, поэтому уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

Советский районный суд приговорил Мохова к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима.