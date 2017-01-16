В Волгограде 2 пассажирки автобуса попали в больницу после ДТП с иномаркой

Накануне утром в Дзержинском районе города Волгограда в рейсовый автобус врезался импортный внедорожник, которым управляла 34-летняя женщина-водитель.

Около восьми часов утра автоледи на машине «Nissan Qashqai» ехала по шоссе Авиаторов в сторону поселка Гумрак. Поворачивая на проспект Нефтяников, она протаранила городской рейсовый автобус.

По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, ДТП, в которое попал попутный автобус, произошло напротив дома №15 по шоссе Авиаторов.

В результате столкновения получили травмы две пенсионерки в возрасте 69 и 78 лет, находившиеся в салоне иномарки. Обе пассажирки были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

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