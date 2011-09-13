В Светлоярском районе участковый застрелил кидавшуюся на людей собаку

Накануне в Светлоярском районе Волгоградской области участковому уполномоченному полиции пришлось применить оружие, чтобы защитить окружающих от агрессивной собаки.

В 11.30 из садового товарищества «Якорь-2» в районный отдел полиции позвонила местная жительница, которая сообщила, что с территории соседского домовладения сбежала собака бойцовской породы. Женщина переживала, что животное начнет нападать на людей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, приехавшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что звонившая присматривала за собакой. А сам хозяин уехал на заработки в дальний регион страны. Теперь же, когда собака сорвалась с привязи, она стала на улице бросаться на прохожих, угрожая их жизни и здоровью.

С согласия владельца собаки и в соответствии с федеральным законом «О полиции» участковый из табельного оружия застрелил агрессивное животное.

По факту применения табельного оружия проводится служебная проверка.

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