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В Светлоярском районе участковый застрелил кидавшуюся на людей собаку
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В Светлоярском районе участковый застрелил кидавшуюся на людей собаку
Сегодня, 07:55ПроисшествияФото: ugra.aif.ru
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