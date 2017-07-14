В Суровикинском районе перевернулся зерноуборочный комбайн с водителем

Накануне вечером в Суровикинском районе Волгоградской области на ростовской трассе перевернулся зерноуборочный комбайн «Енисей-950».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 44-летний водитель на комбайне без государственных номеров пытался пересечь автомобильную трассу. Однако не справился с управлением, съехал в кювет, где и совершил опрокидывание.