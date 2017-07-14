В Суровикинском районе перевернулся зерноуборочный комбайн с водителем
Сегодня, 09:53ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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Накануне вечером в Суровикинском районе Волгоградской области на ростовской трассе перевернулся зерноуборочный комбайн «Енисей-950».
ДТП произошло в 19 часов на 115 километре федеральной автодороги «Волгоград – Каменск-Шахтинский».
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 44-летний водитель на комбайне без государственных номеров пытался пересечь автомобильную трассу. Однако не справился с управлением, съехал в кювет, где и совершил опрокидывание.
В результате происшествия водитель получил травмы и был доставлен в больницу.
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