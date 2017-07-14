В Ростове совершено нападение на дом главного редактора сайта RostovGazeta

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на публикацию «РостовГазеты», нападение произошло вскоре после полуночи. Неизвестные «обстреляли» камнями окна двух помещений на первом этаже частного дома в Аксае (пригород Ростова-на-Дону). В комнатах на тот момент никого не было, поэтому инцидент обошёлся без пострадавших. Несколько камней попали в припаркованный рядом автомобиль «Хёндай Гетц»; у машины повреждена крыша и разбито заднее стекло.
Полиция зарегистрировала факт преступления и приняла заявление Сергея Рудковского, однако никаких комментариев по этому поводу правоохранительные органы пока не давали. Сам журналист связывает нападение со своей профессиональной деятельностью: «РостовГазета» в последние несколько недель опубликовала несколько громких расследований, в том числе связанных с деятельностью крупнейшей строительной компании Ростова-на-Дону «ЮгСтройИнвест».
Издание отмечает, что ранее ту же компанию связывали с нападением на известного блогера Илью Варламова в Ставрополе. После того, как «РостовГазета» выпустила несколько публикаций, посвящённых расследованиям в отношении дочерних организаций «ЮгСтройИнвеста», представители строительной фирмы потребовали от редакции удалить эти материалы и предупредили о «возможной реакции».