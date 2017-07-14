В Ростове совершено нападение на дом главного редактора сайта RostovGazeta

В ночь на четверг неизвестные напали на дом Сергея Рудковского, главного редактора сайта rostovgazeta.ru (входит в федеральный холдинг «ФёстМедиаИнвест»). Злоумышленники разбили камнями окна, а также повредили автомобиль, принадлежащий сестре журналиста.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на публикацию «РостовГазеты», нападение произошло вскоре после полуночи. Неизвестные «обстреляли» камнями окна двух помещений на первом этаже частного дома в Аксае (пригород Ростова-на-Дону). В комнатах на тот момент никого не было, поэтому инцидент обошёлся без пострадавших. Несколько камней попали в припаркованный рядом автомобиль «Хёндай Гетц»; у машины повреждена крыша и разбито заднее стекло.

Полиция зарегистрировала факт преступления и приняла заявление Сергея Рудковского, однако никаких комментариев по этому поводу правоохранительные органы пока не давали. Сам журналист связывает нападение со своей профессиональной деятельностью: «РостовГазета» в последние несколько недель опубликовала несколько громких расследований, в том числе связанных с деятельностью крупнейшей строительной компании Ростова-на-Дону «ЮгСтройИнвест».