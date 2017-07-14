В Новоаннинском районе из-за пьяного водителя «Оки» пострадал подросток

В четверг вечером в Новоаннинском районе Волгоградской области произошло лобовое столкновение «Оки» и автомобиля «ВАЗ-2107». В ДТП пострадал 15-летний подросток.

По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, аварию устроил 37-летний водитель «Оки», который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказали инспекторы ГИБДД, примерно в 16.20 на грунтовой дороге, ведущей от московской трассы к хутору Красногорский, пьяный мужчина выехал на полосу встречного движения и врезался в «семерку».