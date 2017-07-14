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В Новоаннинском районе из-за пьяного водителя «Оки» пострадал подросток
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
27 07 novoanninskiy %282%29 800x600
В Новоаннинском районе из-за пьяного водителя «Оки» пострадал подросток
Сегодня, 11:23ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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