В Еланском районе через систему ГЛОНАСС нашли «Ладу» с погибшим водителем

В минувший четверг в Еланском районе Волгоградской области разбилась «Лада Веста», перевернувшись в кювет. Водитель погиб, а его два пассажира получили травмы.

О попавшей в ДТП машине полицейские узнали в 5.40, когда поступило сообщение о срабатывании системы «ЭРА-ГЛОНАСС», установленной в «Ладе».

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла при подъезде к селу Родинское Еланского района. Выяснилось, что 44-летний водитель ехал с большой скоростью, из-за чего не справился с управлением и опрокинул машину в левый кювет.