В Еланском районе через систему ГЛОНАСС нашли «Ладу» с погибшим водителем
Сегодня, 10:20ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В минувший четверг в Еланском районе Волгоградской области разбилась «Лада Веста», перевернувшись в кювет. Водитель погиб, а его два пассажира получили травмы.
О попавшей в ДТП машине полицейские узнали в 5.40, когда поступило сообщение о срабатывании системы «ЭРА-ГЛОНАСС», установленной в «Ладе».
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла при подъезде к селу Родинское Еланского района. Выяснилось, что 44-летний водитель ехал с большой скоростью, из-за чего не справился с управлением и опрокинул машину в левый кювет.
В результате аварии сам водитель скончался на месте происшествия. Двое его пассажиров – 22-летний и 41-летний мужчины – получили травмы и были госпитализированы в больницу.
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