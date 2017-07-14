В Дзержинском районе в частном доме безработный организовал наркопритон

В минувший четверг в Дзержинском районе города Волгограда полицейские задержали 39-летнего безработного местного жителя, который подозревается в содержании наркопритона в своем частном домовладении.

Как выяснилось, мужчина предоставлял комнату в доме наркозависимым лицам. За это он получал от них в качестве вознаграждения алкоголь.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе обыска оперативники изъяли ацетилированный опий.