В Дзержинском районе в частном доме безработный организовал наркопритон
Сегодня, 12:18ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В минувший четверг в Дзержинском районе города Волгограда полицейские задержали 39-летнего безработного местного жителя, который подозревается в содержании наркопритона в своем частном домовладении.
Как выяснилось, мужчина предоставлял комнату в доме наркозависимым лицам. За это он получал от них в качестве вознаграждения алкоголь.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе обыска оперативники изъяли ацетилированный опий.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.232 УК РФ (организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 4-х лет лишения свободы.
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