Под Волгоградом пятиклассник утонул на необорудованном пляже
Сегодня, 10:29ПроисшествияВиталий КошелевФото: Vsluh.ru
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Трагедия произошла накануне в Котельниковском районе. В разгар каникул двое школьников коротали время на необорудованном для купания пляже на реке Аксай-Курмоярский недалеко от моста.
13-летний мальчик не рассчитал своих сил, заплыл слишком далеко, и его стало уносить течением. На помощь тонущему бросился его товарищ по школе, который на год младше. Но спасти своего друга подростку не удалось – пятиклассник утонул, а он сам едва не пошел ко дну, с трудом выплыл, но нахлебался воды.
Как сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» руководитель Котельниковского МрСО регионального СУ СКР Хонгор Муджиков, тело погибшего школьника через несколько часов после трагедии было поднято со дна реки. По факту гибели пятиклассника проводится проверка.
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