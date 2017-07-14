Под Волгоградом пятиклассник утонул на необорудованном пляже

Трагедия произошла накануне в Котельниковском районе. В разгар каникул двое школьников коротали время на необорудованном для купания пляже на реке Аксай-Курмоярский недалеко от моста.

13-летний мальчик не рассчитал своих сил, заплыл слишком далеко, и его стало уносить течением. На помощь тонущему бросился его товарищ по школе, который на год младше. Но спасти своего друга подростку не удалось – пятиклассник утонул, а он сам едва не пошел ко дну, с трудом выплыл, но нахлебался воды.