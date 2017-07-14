Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Подробно
Спецпроекты
Под Волгоградом пятиклассник утонул на необорудованном пляже
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
0beaea47 e09e 49d4 88c3 cc9c1c4479ff
Под Волгоградом пятиклассник утонул на необорудованном пляже
Сегодня, 10:29ПроисшествияВиталий КошелевФото: Vsluh.ru
Читайте
также
Дольщики прокомментировали арест руководителя проекта «Парк Европейский»
Жители Красноармейского района «гоняются» за дамой с собачкой
Невменяемый майор ФСБ, убивший свою семью, отправлен на лечение в Волгоград