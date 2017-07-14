ФСБ задержала семерых азиатов, готовивших теракты в Санкт-Петербурге
Сегодня, 13:41ПроисшествияФото: pravdaurfo.ru
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В пятницу, 28 июля, сотрудники Федеральной службой безопасности провели операцию по задержанию группы из семи человек, собирались устроить теракты в Санкт-Петербурге.
Все подозреваемые в подготовке террористических актов – выходцы из Центрально-азиатского региона, сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.
По информации Центра общественных связей ФСБ, предполагается, что задержанные намеревались совершить теракты на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей.
«Проводятся следственно-оперативные мероприятия. Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются», – говорится в официальном сообщении ведомства.
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