ФСБ задержала семерых азиатов, готовивших теракты в Санкт-Петербурге

В пятницу, 28 июля, сотрудники Федеральной службой безопасности провели операцию по задержанию группы из семи человек, собирались устроить теракты в Санкт-Петербурге.

Все подозреваемые в подготовке террористических актов – выходцы из Центрально-азиатского региона, сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

По информации Центра общественных связей ФСБ, предполагается, что задержанные намеревались совершить теракты на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей.