Жительница Октябрьского района из мести сожгла 20 тонн сена у соседа

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции Октябрьского района нашли виновницу крупного пожара в одном из местных хуторов, который произошел в минувшую субботу.

25 ноября вечером в половине пятого в дежурную часть полиции позвонил 54-летний мужчина и сообщил о возгорании 20-тонной скирды сена на его участке земли. Ущерб, по словам потерпевшего, составил около 25 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, специалисты МЧС определили, что был совершен поджог. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемую – 60-летнюю соседку потерпевшего.

Как выяснилось, преступлению предшествовал длительный конфликт на бытовой почве. Всем виной стал неправильно установленный забор на границах домовладений.

Пенсионерка решила отомстить своему соседу и спичками подожгла заготовленное им на зиму сено для прокорма скота.

Районные следователи завели уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ – «Умышленное уничтожение имущества путем поджога».