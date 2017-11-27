Житель Урюпинского района не смог скрыть марихуану от служебной собаки
Сегодня, 15:10ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: mur.tv
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Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский» выявили на территории района очередной факт незаконного оборота наркотических средств. С марихуаной попался 30-летний житель поселка Искра.
В ходе осмотра домовладения молодого человека стражи порядка обнаружили почти 170 граммов растительного наркотика. Причем, найти спрятанную марихуану помогла служебно-розыскная собака.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, хозяин домовладения признался, что хранил наркотики, но только для личного потребления.
Однако этого оказалось уже достаточно, чтобы возбудить уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ – «Незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере». По этой статье мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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