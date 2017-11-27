Житель Урюпинского района не смог скрыть марихуану от служебной собаки

Однако этого оказалось уже достаточно, чтобы возбудить уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ – «Незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере». По этой статье мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, хозяин домовладения признался, что хранил наркотики, но только для личного потребления.

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