Волгоградец за пьяную езду на машине больше года проведет в колонии

Краснооктябрьский районный суд приговорил 27-летнего местного жителя Ивана Наливкина к реальному сроку за повторную езду на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения.

Еще в августе этого года Наливкин уже ездил пьяным за рулем, и когда его остановили сотрудники ГИБДД, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. За что был привлечен к административной ответственности. А позже осужден по ст.264.1 УК РФ.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева, тогда суд приговорил виновного к условному сроку на 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение года.

Но осужденный не сделал выводов – уже через 3 недели после заседания он вновь был задержан сотрудниками ДПС за вождение в пьяном виде.

Учитывая судимость волгоградца 5-летней давности за совершение тяжкого преступления и его склонность к противоправному поведению, суд ужесточил наказание Наливкину. Согласно вынесенному приговору, теперь он проведет 1 год и 1 месяц в исправительной колонии строгого режима. Управлять транспортными средствами ему запрещено в течение двух лет.