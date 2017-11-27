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Волгоградец за пьяную езду на машине больше года проведет в колонии
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Волгоградец за пьяную езду на машине больше года проведет в колонии

Сегодня, 14:20ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: arhano.ru
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