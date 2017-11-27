Во Фроловском районе «Нива» врезалась в ГАЗель: погибли два человека

Накануне вечером во Фроловском районе в ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2121 и ГАЗ-3010 погибли двое мужчин.

Авария со смертельным исходом случилась примерно пять вечера на дороге «Фролово – Ольховка – Камышин» по вине 71-летнего водителя «Нивы».

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, пенсионер, управлявший внедорожником, ехал от хутора Амелино в сторону Фролово. На большой скорости он оказался на встречной полосе, где столкнулся с грузовой ГАЗелью из Тамбова.

В самый последний момент водитель «Нивы» пытался еще уйти от удара, разворачивая машину, но не успел. В ДТП погиб он сам и его 27-летний пассажир.