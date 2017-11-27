Во Фроловском районе «Нива» врезалась в ГАЗель: погибли два человека
Сегодня, 10:41ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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Накануне вечером во Фроловском районе в ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2121 и ГАЗ-3010 погибли двое мужчин.
Авария со смертельным исходом случилась примерно пять вечера на дороге «Фролово – Ольховка – Камышин» по вине 71-летнего водителя «Нивы».
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, пенсионер, управлявший внедорожником, ехал от хутора Амелино в сторону Фролово. На большой скорости он оказался на встречной полосе, где столкнулся с грузовой ГАЗелью из Тамбова.
В самый последний момент водитель «Нивы» пытался еще уйти от удара, разворачивая машину, но не успел. В ДТП погиб он сам и его 27-летний пассажир.
Кроме того, получила травмы находившаяся во внедорожнике 15-летняя девочка. Он была госпитализирована в больницу.
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