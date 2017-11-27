В Волжском мать заставляла 11-летнюю дочь заниматься попрошайничеством
Сегодня, 18:01ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: kavtoday.ru
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В поле зрения волжских полицейских 31-летняя женщина, занимавшаяся с малолетним ребенком попрошайничеством, попала уже в четвертый раз. И теперь на нее заведено уголовное дело.
В конце прошлой недели сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних заметили попрошаек возле ЗАГСа на улице Набережной в старой части города. Взрослая нарушительница была доставлена в отдел полиции.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ранее в отношении женщины уже 3 раза составлялись административные протоколы. Но, как оказалось, исправляться она не собиралась, продолжая вовлекать в свое занятие малолетнего ребенка.
Поэтому полицейские возбудили уголовное дело по ч.1 ст.150 УК РФ – «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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