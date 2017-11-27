В Волжском мать заставляла 11-летнюю дочь заниматься попрошайничеством

В поле зрения волжских полицейских 31-летняя женщина, занимавшаяся с малолетним ребенком попрошайничеством, попала уже в четвертый раз. И теперь на нее заведено уголовное дело.

В конце прошлой недели сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних заметили попрошаек возле ЗАГСа на улице Набережной в старой части города. Взрослая нарушительница была доставлена в отдел полиции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ранее в отношении женщины уже 3 раза составлялись административные протоколы. Но, как оказалось, исправляться она не собиралась, продолжая вовлекать в свое занятие малолетнего ребенка.