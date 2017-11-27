В центре Волжского утром неизвестные сожгли дорогую иномарку
Сегодня, 09:37ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: neva.today
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В понедельник, 27 ноября, рано утром в городе Волжском загорелась автомашина Mazda6. Пожарные считают, что ее подожгли.
Автомобиль был припаркован возле одного из домов на улице Энгельса. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 4:13.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, в иномарке горел моторный отсек на площади 2 кв.м.
Прибывшие на место происшествия подразделения 13-й пожарно-спасательной части в считанные минуты затушили огонь, который, однако, успел повредить машину стоимостью свыше миллиона рублей.
Во время пожара никто из людей не пострадал. Сотрудники МЧС причиной возгорания называют поджог.
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