В Светлоярском районе автоинспекторы отбуксировали увязшую в грязи фуру
Сегодня, 20:40ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В понедельник среди ночи в Светлоярском районе сотрудники ДПС помогли попавшему в трудную ситуацию дальнобойщику, который ехал из Азербайджана в город Ижевск.
Примерно в час ночи около села Большие Чапурники полицейские заметили фуру, которая съехала с дороги и увязла в грязи. Самостоятельно выбраться из грунтовой ловушки водитель большегруза, конечно, не мог.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, дальнобойщик заблудился. Когда понял, что едет не по маршруту, он стал разворачиваться и тут же увяз в грунтовой дороге.
Автоинспекторы вызвали на место происшествия два КамАЗа. Только в связке обе грузовика смогли вытащить фуру из грязи и отбуксировать ее на проезжую часть.
Затем полицейские объяснили водителю подробный маршрут до пункта назначения.
Дальнобойщик продолжил свой путь, поблагодарив автоинспекторов за оказание помощи в трудной ситуации.
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