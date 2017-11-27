В Светлоярском районе автоинспекторы отбуксировали увязшую в грязи фуру

В понедельник среди ночи в Светлоярском районе сотрудники ДПС помогли попавшему в трудную ситуацию дальнобойщику, который ехал из Азербайджана в город Ижевск.

Примерно в час ночи около села Большие Чапурники полицейские заметили фуру, которая съехала с дороги и увязла в грязи. Самостоятельно выбраться из грунтовой ловушки водитель большегруза, конечно, не мог.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, дальнобойщик заблудился. Когда понял, что едет не по маршруту, он стал разворачиваться и тут же увяз в грунтовой дороге.

Автоинспекторы вызвали на место происшествия два КамАЗа. Только в связке обе грузовика смогли вытащить фуру из грязи и отбуксировать ее на проезжую часть.

Затем полицейские объяснили водителю подробный маршрут до пункта назначения.