Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
В Светлоярском районе автоинспекторы отбуксировали увязшую в грязи фуру
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
1 img 20171127 wa0003 %281%29 800x600

В Светлоярском районе автоинспекторы отбуксировали увязшую в грязи фуру

Сегодня, 20:40ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
Читайте
также
Заучились до смерти: почему дети умирают на уроках физкультуры?
Кто там? – Telegram: вам «закладка» от драгдилера
Telegram: Елена Летучая приехала в Дубовский район за дешевым скандалом?