В речпорту Камышина сотрудники нарушали закон о промышленной безопасности
Установлено, что сотрудники речпорта, отвечающие за эту сферу на опасном производственном объекте, больше года работали без документов, подтверждающих их квалификацию. Кроме этого, выявлены и другие нарушения действующего законодательства, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
По результатам проверки гендиректору речного порта в Камышине было внесено представление об устранении нарушений закона. Сейчас оно рассмотрено, виновные привлечены к ответственности.
Тем не менее, согласно постановлениям транспортного прокурора были возбуждены административные дела по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).
В результате юридическое лицо оштрафовано на 200 тысяч рублей, а генеральный директор организации – на 20 тысяч рублей.
В Волгоградской транспортной прокуратуре заметили, что вопросы обеспечения безопасности опасных производственных объектов в регионе находятся на постоянном контроле.
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