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В Калачевском районе под товарным поездом погиб 26-летний мужчина
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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В Калачевском районе под товарным поездом погиб 26-летний мужчина

Сегодня, 12:45ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: cityreporter.ru
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