В Калачевском районе под товарным поездом погиб 26-летний мужчина
Сегодня, 12:45ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: cityreporter.ru
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В Калачевском районе 26-летний парень не успел перебежать пути перед близко идущим товарным поездом. Молодой человек погиб под колесами состава.
Несчастный случай произошел в субботу, 25 ноября, в два часа ночи на 330 км перегона «Мариновка–Прудбой».
Как сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР, машинист грузового поезда № 2001, заметив на путях человека, применил экстренное торможение. Но это уже не помогло из-за небольшого расстояния – товарняк переехал парня.
По факту гибели человека на железнодорожных путях продолжается доследственная проверка. Уже опрошены машинист и родственники погибшего.
Сейчас следователи еще устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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