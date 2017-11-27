В Калачевском районе под товарным поездом погиб 26-летний мужчина

В Калачевском районе 26-летний парень не успел перебежать пути перед близко идущим товарным поездом. Молодой человек погиб под колесами состава.

Несчастный случай произошел в субботу, 25 ноября, в два часа ночи на 330 км перегона «Мариновка–Прудбой».

Как сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР, машинист грузового поезда № 2001, заметив на путях человека, применил экстренное торможение. Но это уже не помогло из-за небольшого расстояния – товарняк переехал парня.

По факту гибели человека на железнодорожных путях продолжается доследственная проверка. Уже опрошены машинист и родственники погибшего.