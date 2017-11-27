В ИК-9 инспектор ФСИН за взятку снабжал заключенных сотовыми телефонами
Деньги сотрудник службы исполнения наказания получил во время работы в следственном изоляторе исправительной колонии №9, расположенной на севере Волгограда.
Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, в августе этого года один из заключенных попросил инспектора за денежное вознаграждение доставить на территорию режимного учреждения сотовые телефоны. За каждый было обещано заплатить по 3 тысячи рублей.
Сотрудник ФСИН согласился. Получив от жены заключенного 4 мобильника и 12 тысяч рублей, во время своего дежурства он пронес запрещенные предметы на территорию колонии.
О преступной деятельности инспектора узнали сотрудники службы собственной безопасности ведомства, когда обнаружили мобильники у осужденных.
Подозреваемый свою вину признал. Он был уволен со службы, и сейчас участвует в следственных действиях по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.
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