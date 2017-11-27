Ранившего полицейских подозреваемого охраняет усиленный наряд силовиков

Сразу пять сотрудников полиции, экипированные средствами бронезащиты, табельным и автоматическим оружием в данный момент в круглосуточном режиме несут службу в больнице рядом с 21-летним уроженцем Котельниковского района.

Накануне парень, который до этого момента не привлекался к уголовной ответственности, рано утром покинул один из поселков Котельниковского района, где проживал у родственников. Пешком он дошел до райцентра и прямо в центре Котельниково недалеко от отделения полиции, улучив момент, неожиданно со спины напал с ножом на местного участкового, а затем на инспектора ДПС, который бросился к коллеге на помощь. При этом лезвие нападавшего обломилось и застряло в мягких тканях лица инспектора, что возможно спасло жизнь стражам порядка. Сегодня пострадавшего сотрудника ГИБДД планируют перевезти в Волгоград в отделение челюстно-лицевой хирургии областной больницы.

Остановили неадекватного молодого человека только пули, выпущенные из табельного оружия пострадавшего полицейского и попавшие в плечо и шею нападавшего. Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, применение оружия уже признано правомерным.

По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по региону Наталии Куницкой, мотив нападавшего до сих пор не установлен, его опрос планируется провести сегодня днем, при этом подозреваемый уже арестован по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Судя по личной странице в соцсетях, подозреваемый активно исповедовал ислам. Каких-либо радикальных его проявлений или призывов корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» обнаружить не удалось. Более того, на «аватарке» он просит прощения у всех, кого когда-либо обидел, а в постах призывает проникнуться сутью религии, а не внешними формами.

Однако, по не официальной информации молодой человек мог стать жертвой интернет-собеседника, который путем манипуляций заставил поверить 21-летнего парня в необходимость нападения на человека с оружием, чтобы в итоге погибнуть в бою и попасть в рай.

За минувшие стуки нападение на полицейских с ножом по похожему сценарию произошло и в Дагестане. В Кизилюртовском районе 29-летний местный житель также набросился с холодным оружием на стражей порядка, но был ранен выстрелами из табельного оружия. В ходе обысков у него дома уже находили оружие и граната, таким образом, версия джихада является приоритетной.