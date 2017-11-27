Под Волгоградом из-за выпавшего снега в кюветах разбились две иномарки
Так, в 1:55 на дороге между городом Краснослободском и Средней Ахтубой в кювет улетел Ford Focus.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 39-летний водитель иномарки не справился с управлением на заснеженной трассе и съехал в кювет. Перевернувшуюся машину внизу остановило дерево.
В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован.
А днем примерно в 12:50 уже в Ленинском районе по той же причине перевернулся Hyundai Accent.
Авария произошла на 96 километре трассы «Волгоград–Астрахань».
По словам полицейских, 32-летний водитель Hyundai ехал с большой скоростью, не учитывая состояние дорожного покрытия. В итоге машину занесло в левый кювет.
С места происшествия водителя иномарки с травмами доставили в больницу.
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