Под Волгоградом из-за выпавшего снега в кюветах разбились две иномарки

Неблагоприятные погодные условия стали причиной двух ДТП, которые произошли в воскресенье в Среднеахтубинском и Ленинском районах. В обоих случаях разбились иномарки.

Так, в 1:55 на дороге между городом Краснослободском и Средней Ахтубой в кювет улетел Ford Focus.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 39-летний водитель иномарки не справился с управлением на заснеженной трассе и съехал в кювет. Перевернувшуюся машину внизу остановило дерево.

В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован.

А днем примерно в 12:50 уже в Ленинском районе по той же причине перевернулся Hyundai Accent.

Авария произошла на 96 километре трассы «Волгоград–Астрахань».

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

По словам полицейских, 32-летний водитель Hyundai ехал с большой скоростью, не учитывая состояние дорожного покрытия. В итоге машину занесло в левый кювет.