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На юге Волгограда внедорожник въехал в маршрутное такси с пассажирами
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Krarm 26.11.2017 800x600

На юге Волгограда внедорожник въехал в маршрутное такси с пассажирами

Сегодня, 11:04ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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