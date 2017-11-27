На юге Волгограда внедорожник въехал в маршрутное такси с пассажирами
Сегодня, 11:04ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В воскресенье в Красноармейском районе 41-летняя автоледи на автомобиле ВАЗ-213100 столкнулась с микроавтобусом «Луидор», следовавшим по маршруту №5а.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло в 9:10 напротив дома №13 по улице Лазоревой.
По словам сотрудников ГИБДД, женщина-водитель, направляясь в сторону улицы Латвийской, выехала на встречку и столкнулась с маршруткой.
В результате ДТП пострадали три человека. Это сама виновница аварии и ее 38-летний спутник. А также 25-летняя пассажирка, ехавшая в маршрутке.
Все трое получили травмы и были доставлены с места происшествия в больницу.
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