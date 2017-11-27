Экспертиза состояния тормозов автомобиля главреда местного СМИ займет неделю

В минувшее воскресенье днем неизвестные повредили иномарку главного редактора одного из региональных интернет-изданий. Об этом сама владелица автомобиля сообщила в дежурную часть полиции в 13:40.

По словам женщины, на принадлежащей ей машине - Volkswagen Tiguan кем-то были специально повреждены тормозной шланг и шланг ABS.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, полицейские собрали для проверки весь необходимый материал. Следующий шаг – проведение экспертизы элементов тормозной системы, которые были изъяты в ходе осмотра иномарки.

Главный вопрос, который стоит перед экспертами – были тормозные шланги испорчены умышленно и, соответственно, имело ли место покушение.

Фото: bloknot.ru

Как стало известно корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» от источника в правоохранительных органах региона, пока нет стопроцентной уверенности в том, что элементы тормозной системы автомобиля были выведены из строя преднамеренно. Чисто визуально обрыв похож на «лопину», хотя, конечно, нельзя исключать, что это искусно и с ювелирной точностью сработанная инсценировка естественного обрыва шланга.