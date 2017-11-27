Экспертиза состояния тормозов автомобиля главреда местного СМИ займет неделю
По словам женщины, на принадлежащей ей машине - Volkswagen Tiguan кем-то были специально повреждены тормозной шланг и шланг ABS.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, полицейские собрали для проверки весь необходимый материал. Следующий шаг – проведение экспертизы элементов тормозной системы, которые были изъяты в ходе осмотра иномарки.
Главный вопрос, который стоит перед экспертами – были тормозные шланги испорчены умышленно и, соответственно, имело ли место покушение.
Как стало известно корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» от источника в правоохранительных органах региона, пока нет стопроцентной уверенности в том, что элементы тормозной системы автомобиля были выведены из строя преднамеренно. Чисто визуально обрыв похож на «лопину», хотя, конечно, нельзя исключать, что это искусно и с ювелирной точностью сработанная инсценировка естественного обрыва шланга.
Все точки в данной истории, которая может оказаться как криминальной, так и бытовой, расставят специалисты экспертно-криминалистического центра. По срокам экспертиза испорченных тормозных шлангов, изъятых с машины главного редактора информационного издания, займет около недели.
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