Волгоградскому инспектору УФСИН, бравшему взятки, грозит 8 лет тюрьмы

Прокуратура Красноармейского района направила в суд уголовное дело в отношении бывшего инспектора территориального подразделения уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по региону, который обвиняется в получении взяток.

Капитан внутренней службы должен был наблюдать за поведением условно осужденных, а также проверять соблюдение ими установленных ограничений и запретов.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева, на исполнении у обвиняемого находились личные дела 3 лиц, двое из которых находились под домашним арестом, а третий осужден условно на 1 год.

Одному из условно-осужденных инспектор предложил ежемесячно передавать ему в качестве взятки денежные средства, чтобы не проводить проверки соблюдения установленных запретов, а также за оформление соответствующих справок. С февраля по июнь 2017 года обвиняемый получил в целом 120 тысяч рублей.

По аналогичной схеме инспектором была получена и взятка в размере 1 тысячи рублей от другого лица, находящегося под домашним арестом.

В июле преступная деятельность сотрудника УФСИН была пресечена оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области, регионального УФСБ России, а также службы собственной безопасности областного управления ФСИН России.

Расследование уголовного дела проводилось Следственным отделом по Красноармейскому району г.Волгограда СУ СК России по области. Свою вину бывший инспектор УФСИН признал частично.

Уголовное дело в отношении него передано в Красноармейский районный суд г.Волгограда.