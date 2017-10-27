В Волжском из-за поджога в многоэтажке пожарные эвакуировали 20 человек
Сегодня, 10:26ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Сладкий Май/ vk.com/jest_vlz
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В четверг ближе к вечеру в городе Волжском полыхала квартира в 14-этажном жилом доме №15а на улице Нариманова.
Пожар произошел на восьмом этаже высотки. Сигнал о нем на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил в 15.23.
По официальной версии ГУ МЧС по Волгоградской области, в двухкомнатной квартире горели домашние вещи на площади 5 квадратных метров.
Прибывшие на место происшествия сотрудники 32-й пожарно-спасательной части эвакуировали из дома 20 человек.
По словам специалистов, возгорание произошло в результате поджога.
Очевидцы в соцсетях рассказывают, что к высотке подъехали сразу три пожарные машины, «скорая» и полицейские. Уже после того, как пожар был потушен, правоохранители продолжали дежурить возле дома.
Местные жители в соцсети сообщают, что в квартире был обнаружен труп женщины с ножевыми ранениями.
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