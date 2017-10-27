Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
В Волжском из-за поджога в многоэтажке пожарные эвакуировали 20 человек
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
C5paav5twok 1

В Волжском из-за поджога в многоэтажке пожарные эвакуировали 20 человек

Сегодня, 10:26ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Сладкий Май/ vk.com/jest_vlz
Читайте
также
Житель Волгоградской области собрался построить мечеть на огороде
Референдум по волгоградскому времени подготовят оперативно, но без спешки
Андрей Бочаров с семьей погрузится в историю в мультимедийном музее