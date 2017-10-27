В Волжском из-за поджога в многоэтажке пожарные эвакуировали 20 человек

В четверг ближе к вечеру в городе Волжском полыхала квартира в 14-этажном жилом доме №15а на улице Нариманова.

Пожар произошел на восьмом этаже высотки. Сигнал о нем на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил в 15.23.

По официальной версии ГУ МЧС по Волгоградской области, в двухкомнатной квартире горели домашние вещи на площади 5 квадратных метров.

Прибывшие на место происшествия сотрудники 32-й пожарно-спасательной части эвакуировали из дома 20 человек.

По словам специалистов, возгорание произошло в результате поджога.

Очевидцы в соцсетях рассказывают, что к высотке подъехали сразу три пожарные машины, «скорая» и полицейские. Уже после того, как пожар был потушен, правоохранители продолжали дежурить возле дома.