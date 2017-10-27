В Волгограде наркоман с осколком стекла напал на 19-летнего прохожего

Накануне вечером в Центральном районе города Волгограда было совершено разбойное нападение на 19-летнего местного жителя. Неизвестный, угрожая острым осколком стекла, потребовал отдать ему всю наличность.

Испугавшись, молодой человек снял в банкомате со своего счета полторы тысячи рублей и отдал их разбойнику. Это преступление произошло во дворе жилого дома по улице Землянского.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, в семь вечера потерпевший обратился в полицию, а через небольшой промежуток времени стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний ранее неоднократно судимый волгоградец.

Разбойником оказался 20-летний волгоградец, ранее судимый уже не один раз Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

В содеянном он сознался. Похищенные деньги, по его словам, успел потратить на приобретение наркотиков.