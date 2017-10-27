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В Волгограде наркоман с осколком стекла напал на 19-летнего прохожего
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В Волгограде наркоман с осколком стекла напал на 19-летнего прохожего

Сегодня, 17:30ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Letnews.ru
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