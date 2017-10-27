В Дзержинском районе в трехкомнатной квартире сгорел 50-летний мужчина
Сегодня, 09:31ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Kherson.life
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Возгорание произошло накануне в 9-этажном многоквартирном доме на бульваре 30 лет Победы
Сообщение о пожаре поступило в 10:31. На место происшествия сразу же выдвинулись расчеты 15-й пожарно-спасательной части.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, в 3-комнатной квартире горели домашние вещи на площади 12 квадратных метров.
Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали 15 жильцов из соседних квартир.
На месте происшествия сотрудники МЧС обнаружили погибшего хозяина квартиры – мужчину 1967 года рождения.
Причина пожара устанавливается.
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