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В Дзержинском районе в трехкомнатной квартире сгорел 50-летний мужчина
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В Дзержинском районе в трехкомнатной квартире сгорел 50-летний мужчина

Сегодня, 09:31ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Kherson.life
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