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Стали известны новые подробности задержания Масленникова
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Стали известны новые подробности задержания Масленникова

Сегодня, 17:13ПроисшествияВиталий КошелевФото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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