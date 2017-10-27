Стали известны новые подробности задержания Масленникова
Тем временем стали известны некоторые подробности спецоперации по задержанию предполагаемого убийцы. Сразу после объявления его в розыск он покинул пределы Волгоградской области на автомобиле в качестве попутчика, воспользовавшись предложением из соцсетей.
Масленников направился в Московскую область, где проживает его знакомая. Об этом адресе в Химках знали уже и оперативники. За квартирой было установлено наружное наблюдение. Задерживать подозреваемого было решено за пределами жилища, где проживала знакомая Масленникова, чтобы убийце не пришло в голову взять ее в заложники. Схватили подозреваемого внезапно и без шума, какого-либо сопротивления он оказать не успел.
Сейчас основной вопрос, стоящий перед следствием – куда же Масленников дел тела убитых волжанок. Предположения высказываются самые шокирующие и фантастические – от переработки в мясорубке до расчленения и использования собак для сокрытия улик. Подробности и детали расправы над 28-летней Ольгой Шапошниковой и 29-летней Дарьей Лабутиной теперь предстоит выяснять следователям.
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