Стали известны новые подробности задержания Масленникова

В эти часы подозреваемого в двойном убийстве двух молодых волжанок Александра Масленникова этапируют в Волгоград силами спецподразделения ГУ МВД РФ по Волгоградской области. Затем суд изберет задержанному меру пресечения и его передадут для работы следователям СУ СКР региона.

Тем временем стали известны некоторые подробности спецоперации по задержанию предполагаемого убийцы. Сразу после объявления его в розыск он покинул пределы Волгоградской области на автомобиле в качестве попутчика, воспользовавшись предложением из соцсетей.

Комментарий руководителя пресс-службы ГУ МВД Светланы Смольяниновой Видео Видео: Youtube.com/НовостиВолгограда.ру

Масленников направился в Московскую область, где проживает его знакомая. Об этом адресе в Химках знали уже и оперативники. За квартирой было установлено наружное наблюдение. Задерживать подозреваемого было решено за пределами жилища, где проживала знакомая Масленникова, чтобы убийце не пришло в голову взять ее в заложники. Схватили подозреваемого внезапно и без шума, какого-либо сопротивления он оказать не успел.