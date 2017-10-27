Под Волгоградом водитель ГАЗели пытался подкупить полицейского за 5 тысяч
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 25 октября инспекторы ГИБДД остановили грузовую ГАЗель, в которой находились выделанные шкуры животных. Документы, которые показал водитель, оказались подложными. Такого предпринимателя, у которого он якобы приобрел шкуры, на самом деле не существует.
Чтобы избежать дальнейшей проверки по факту использования фальшивых документов, мужчина решил откупиться от стражей порядка. Сотруднику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Волгограду он предложил 5 тысяч рублей.
О данном факте полицейский сообщил вышестоящему руководству, и после передачи денег подозреваемый был задержан.
Против водителя дознавателями Отдела МВД России по Светлоярскому району возбуждено уголовное дело по статье 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».
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