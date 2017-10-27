Двух волгоградских застройщиков обвинили в нарушении прав потребителей

По инициативе прокуратуры Центрального района города Волгограда к административной ответственности привлечены два застройщика – ООО «Лига Сервис» и ООО «Домостроительная компания». Их обвинили в нарушении прав потребителей при заключении договоров с гражданами.

Указанные компании занимаются строительством многоквартирных жилых домов на территории Центрального района с привлечением денежных средств граждан. Согласно постановлениям регионального Управления Роспотребнадзора, они признаны виновными по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (включение в договор условий, ущемляющих права потребителя).

В ходе проверки, проведенной надзорным органом, установлено, что обе компании в договоры долевого участия включали положения, касающиеся существенного изменения проектной документации строящихся многоквартирных домов. А ООО «Лига Сервис» даже указывало цели, на который пойдут средства дольщиков в случае одностороннего расторжения договора, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева.