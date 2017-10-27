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Двух волгоградских застройщиков обвинили в нарушении прав потребителей
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Двух волгоградских застройщиков обвинили в нарушении прав потребителей

Сегодня, 17:11ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: vsluh.ru
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