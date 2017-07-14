Житель Елани в поисках денег на застолье украл 300 килограммов металлолома

В Еланском районе полицейские задержали 46-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении 300 килограммов металлолома.

Кража была совершена с территории металлобазы еще 22 июня. В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские наконец установили личность похитителя заднего моста от легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Как установили полицейские, в день совершения преступления подозреваемый со знакомым распивали спиртные напитки. На продолжение застолья не хватило денег. Мужчина нанял частного перевозчика. Свободно проникнув на территорию базы, он погрузил лом в машину и вывез к другому пункту приема, где сбыл его за полторы тысячи рублей. На вырученные деньги он приобрел спиртные напитки.