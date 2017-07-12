В Волжском задержали разбойную пару, напавшую на пенсионера в его квартире

В Волжском оперативники уголовного розыска нашли разбойников, напавших на 61-летнего местного жителя.

Потерпевший обратился в полицию ночью 17 июля. Он рассказал, что вечером встретил на улице прохожего, которого знал лишь по имени, и пригласил его вместе со спутницей к себе домой.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Волжскому, после распития спиртных напитков гость взял в руки нож и, угрожая им пенсионеру, потребовал отдать ценные вещи. Женщина забрала ноутбук и сотовый телефон, после чего злоумышленники скрылись.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых – 38-летнего ранее судимого за аналогичное преступление местного жителя и 43-летнюю безработную волжанку.

Разбойная пара созналась в содеянном. Мужчина был взят под арест.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

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