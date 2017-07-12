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В Волжском задержали разбойную пару, напавшую на пенсионера в его квартире
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В Волжском задержали разбойную пару, напавшую на пенсионера в его квартире
Сегодня, 11:10ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: prim.news
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