В Волгограде осудят двух безработных, фиктивно регистрировавших мигрантов

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело против двух безработных местных жителей, которые обвиняются в фиктивной постановке на учет 28 иностранцев.

По версии следствия, в сентябре 2016 года обвиняемые нашли 12 иностранцев, которые нуждались в месте пребывания для постановки на миграционный учет. После этого один из злоумышленников получил от знакомых копии их паспортов и подготовил уведомления с ложными сведениями о прибытии в конкретное жилое помещение.

Позднее другой обвиняемый направил копии паспортов иностранных граждан и уведомления о прибытии через отделение почтовой связи в отдел по вопросам миграции. В итоге должностные лица поставили иностранцев на миграционный учет, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева.

Она добавила, что аналогичным образом в ноябре 2016 года были зарегистрированы еще 16 иностранных граждан.

Предварительное расследование проводилось СО УФСБ России по региону. Один из волгоградцев признал свою вину, другой – нет.