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В Волгограде осудят двух безработных, фиктивно регистрировавших мигрантов
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Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В Волгограде осудят двух безработных, фиктивно регистрировавших мигрантов
Сегодня, 16:41ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: smolensk-i.ru
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