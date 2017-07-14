В Волгограде к длительным срокам приговорили астраханских наркосбытчиков

Еще в 2016 году Финников через интернет познакомился с неустановленным лицом. Новый знакомый предложил высокооплачиваемую работу, связанную с распространением наркотиков.
Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева, следуя указаниям, Финников приехал в Волгоград и снял квартиру в Центральном районе. Периодически он получал посылки с наркотическими средствами, которые расфасовывал на мелкие партии и делал «закладки» по различным адресам, о чем сообщал соучастнику. Потом Финников пригласил заниматься этой незаконной деятельностью своего знакомого из Астрахани Осипова.
В сентябре 2016 года полицейские задержали астраханцев. У них было изъято более 150 граммов приготовленных к сбыту синтетического наркотика. В ходе расследования установлена причастность этих лиц к другим эпизодам сбыта зелья на территории Волгограда.
Расследование уголовного дела проводилось СУ Управления МВД России по г.Волгограду.
Свою вину оба молодых человека признали. С учетом обстоятельств совершения преступления суд приговорил Финникова к 10,5 годам лишения свободы, а Осипова – к 11 годам. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.