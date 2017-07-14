В Волгограде к длительным срокам приговорили астраханских наркосбытчиков

Ворошиловский районный суд города Волгограда вынес суровый приговор двум жителям Астрахани. 27-летний Антон Финников и 28-летний Дмитрий Осипов признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Еще в 2016 году Финников через интернет познакомился с неустановленным лицом. Новый знакомый предложил высокооплачиваемую работу, связанную с распространением наркотиков.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева, следуя указаниям, Финников приехал в Волгоград и снял квартиру в Центральном районе. Периодически он получал посылки с наркотическими средствами, которые расфасовывал на мелкие партии и делал «закладки» по различным адресам, о чем сообщал соучастнику. Потом Финников пригласил заниматься этой незаконной деятельностью своего знакомого из Астрахани Осипова.

В сентябре 2016 года полицейские задержали астраханцев. У них было изъято более 150 граммов приготовленных к сбыту синтетического наркотика. В ходе расследования установлена причастность этих лиц к другим эпизодам сбыта зелья на территории Волгограда.

Расследование уголовного дела проводилось СУ Управления МВД России по г.Волгограду.

Свою вину оба молодых человека признали. С учетом обстоятельств совершения преступления суд приговорил Финникова к 10,5 годам лишения свободы, а Осипова – к 11 годам. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.