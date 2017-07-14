В Октябрьском подросток на мопеде сбил ребенка и попал с ним в больницу

В минувшую среду в поселке Октябрьском Волгоградской области 14-летний подросток сбил на мопеде 9-летнюю девочку.

ДТП произошло в 17.30 на улице Краснознаменской, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По словам автоинспекторов, несовершеннолетний мопедист ехал с большой скоростью в сторону улицы Набережной и напротив дома №22 наехал на девочку, которая внезапно выбежала на проезжую часть.