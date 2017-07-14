В Октябрьском подросток на мопеде сбил ребенка и попал с ним в больницу
Сегодня, 11:12ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В минувшую среду в поселке Октябрьском Волгоградской области 14-летний подросток сбил на мопеде 9-летнюю девочку.
ДТП произошло в 17.30 на улице Краснознаменской, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По словам автоинспекторов, несовершеннолетний мопедист ехал с большой скоростью в сторону улицы Набережной и напротив дома №22 наехал на девочку, которая внезапно выбежала на проезжую часть.
В результате происшествия и мопедист, и малолетний ребенок получили травмы. Оба были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
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