В одном из дворов Краснооктябрьского района внезапно заработал новый фонтан

Причем без торжественной церемонии и без каких-либо вложений. Мощные струи воды уже помыли фасад здания, окна 4 квартир, одну сплит-систему.

Причина незапланированного запуска - порыв трубы, которая проходит вдоль дома. Инженерное сооружение, видимо, не выдержало давления. По грустному для жителей стечению обстоятельств, пробило ближе к жилым помещениям, а не посередине арочного пролета над которым находится глухая стена.

Фото: Антон Залетов, ВК, "Жесть Волгограда"