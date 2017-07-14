В одном из дворов Краснооктябрьского района внезапно заработал новый фонтан
Сегодня, 13:47ПроисшествияМарина СабадашФото: Антон Залетов/ ВК, "Жесть Волгограда"
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Причем без торжественной церемонии и без каких-либо вложений. Мощные струи воды уже помыли фасад здания, окна 4 квартир, одну сплит-систему.
Причина незапланированного запуска - порыв трубы, которая проходит вдоль дома. Инженерное сооружение, видимо, не выдержало давления. По грустному для жителей стечению обстоятельств, пробило ближе к жилым помещениям, а не посередине арочного пролета над которым находится глухая стена.
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Фото: Антон Залетов, ВК, "Жесть Волгограда"
Высота фонтана - несколько метров. И пока собственники смотрят в окно на непредвиденные осадки, детвора уже вовсю резвится под струями. Судя по фото, это сети холодного водоснабжения или отопительной системы, заполненной холодной водой. Самое то в жаркий день .
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