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В одном из дворов Краснооктябрьского района внезапно заработал новый фонтан
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В одном из дворов Краснооктябрьского района внезапно заработал новый фонтан
Сегодня, 13:47ПроисшествияМарина СабадашФото: Антон Залетов/ ВК, "Жесть Волгограда"
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